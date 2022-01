ATP Cup 2022: tutto ancora da decidere nel gruppo C. Quattro squadre a caccia della semifinale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quella di domani non sarà solo la giornata di Italia-Russia, ma l’ATP Cup 2022 conoscerà anche la sua quarta ed ultima semifinalista. Se da una parte la vincente della sfida tra tra gli azzurri e i russi è già certa di passare il turno, tutto ancora da decidere in un equilibratissimo gruppo C, dove ci sono Quattro squadre tutte appaiate con una vittoria all’attivo. Questi sono gli accoppiamenti dell’ultima giornata: Gran Bretagna-Stati Uniti e Germania-Canada. Chi vince ha ancora una speranza di qualificarsi alle semifinali, ma già dopo la prima sfida, una tra Germania e Canada sa già che non potrà chiudere al primo posto. Infatti una vittoria britannica eliminerebbe i tedeschi, mentre un successo americano metterebbe fine al cammino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quella di domani non sarà solo la giornata di Italia-Russia, ma l’ATP Cupconoscerà anche la sua quarta ed ultima semifinalista. Se da una parte la vincentesfida tra tra gli azzurri e i russi è già certa di passare il turno,dain un equilibratissimoC, dove ci sonotutte appaiate con una vittoria all’attivo. Questi sono gli accoppiamenti dell’ultima giornata: Gran Bretagna-Stati Uniti e Germania-Canada. Chi vince hauna speranza di qualificarsi alle semifinali, ma già dopo la prima sfida, una tra Germania e Canada sa già che non potrà chiudere al primo posto. Infatti una vittoria britannica eliminerebbe i tedeschi, mentre un successo americano metterebbe fine al cammino ...

