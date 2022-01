Ancora un record di contagi in 24 ore: quasi 190mila, 241 morti. Crescono ricoveri e T.i. (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma la corsa del coronavirus in Italia. Oggi è stato stracciato un altro record di contagi: 189.109 casi nelle ultime 24 ore. Sempre molto elevato il numero delle vittime (231). Preoccupa la ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Non si ferma la corsa del coronavirus in Italia. Oggi è stato stracciato un altrodi: 189.109 casi nelle ultime 24 ore. Sempre molto elevato il numero delle vittime (231). Preoccupa la ...

