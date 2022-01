Tutta colpa del tutore, Gianni Morandi è salvo ma il regolamento di Sanremo non gode di ottima salute (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche stavolta la scelta è stata improntata ad una linea morbida, per salvaguardare il lavoro svolto e gli interessi economici sottostanti. Il regolamento per la partecipazione al Festival di Sanremo parlerebbe chiaro: le canzoni in gara devono essere inedite, quindi mai ascoltate prima dal pubblico. A violarlo quest’anno è stato Gianni Morandi, pubblicando sul proprio profilo facebook alcuni frammenti della canzone in competizione Apri tutte le porte, scritta per lui da Jovanotti. La scelta della Rai è stata quella di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche stavolta la scelta è stata improntata ad una linea morbida, per salvaguardare il lavoro svolto e gli interessi economici sottostanti. Ilper la partecipazione al Festival diparlerebbe chiaro: le canzoni in gara devono essere inedite, quindi mai ascoltate prima dal pubblico. A violarlo quest’anno è stato, pubblicando sul proprio profilo facebook alcuni frammenti della canzone in competizione Apri tutte le porte, scritta per lui da Jovanotti. La scelta della Rai è stata quella di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Giorgiolaporta : Con i tamponi ai vaccinati ecco che viene fuori la verità di chi diffonde il virus. Tutte queste persone sono state… - benedettodnb : @GuidoCrosetto Propongo di trovare una scusa per dare la colpa di tutta la storia covid agli stati uniti d'America… - eEbastacosi : @lucabattanta @De51Fra @dottorbarbieri Peccato che non succederà mai..io in giro sento solo discorsi e dispregiativ… - Filletta011284 : @BiagioAntonacci a volte/spesso le conseguenze del nostro comportamento è dovuto/è tutta colpa del nostro vissuto-p… - F0OL4YOU : @tobsolonelyxx tutta colpa della scuola, vedi che crea solo problemi? -