Signorini chiede un provvedimento disciplinare immediato per due concorrenti al GF Vip | “Così non vado avanti”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Finale di puntata nel segno della bufera per duedel GF Vip, destinatari della rabbia di Alfonsoche, su tutte le furie, ha chiesto pubblicamente alla produzione un. Il conduttore ha rotto ogni indugio e ha deciso di prendere posizione contro due “vipponi“, lanciando agli autori il suo ultimatum: “Ionon“. E l’ombra di un clamoroso colpo di scena minaccia l’assetto del format.furioso al GF Vip contro Soleil Sorge e Lulù Selassié Sono ore particolarmente effervescenti nelle dinamiche interne al Grande Fratello Vip, dopo la diretta di ieri sera in cui sono andate in scena liti a rotazione tra varidel reality (non ...

Advertising

Claudiastweets2 : RT @Daniela21505028: Cioè sta sfigata di Milagna chiede a signorini ' mi hai mai sentito sparlare?'.... #GFVIP - Novella_2000 : Alfonso Signorini furioso con alcuni vipponi chiede in diretta un provvedimento disciplinare #gfvip - 361_magazine : Alfonso Signorini rimprovera i vip durante la puntata e chiede al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti - infoitcultura : Alfonso Signorini chiede provvedimenti contro gli inquilini. Cos’è successo? - occhio_notizie : Edizione molto 'colorita' questa del Grande Fratello Vip 6! Signorini richiede un provvedimento disciplinare per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Signorini chiede

... Alfonsoesplode in diretta! I fan del Grande Fratello Vip hanno assistito inermi all'ultima puntata del reality show di Canale5 , sfuggita totalmente al controllo di Alfonso. La ...un provvedimento disciplinare al GF Vip Soleil chi nomini. Scusate, perché altrimenti interrompo il collegamento. No, però scusate, poi io mi arrabbio. L'educazione insegna che se io ...Il conduttore è furioso con Lulù e Soleil che non lo fanno parlare e dicono parolacce, per questo chiede al GF Vip 6 un provvedimento disciplinare per i concorrenti ...Alfonso Signorini rimprovera i vip durante la puntata e chiede al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti ...