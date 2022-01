Scegliere un libro dalla copertina. Ecco le più belle (Di martedì 4 gennaio 2022) A parte che sarebbe banale iniziare l’anno nuovo con la lettura di libri nuovi – cioè, siate originali, anno nuovo libri vecchi, non adeguatevi alla massa – ma soprattutto, al netto della quantità di testi pubblicati ogni mese, volete dirmi che avete già scovato e letto tutto quel che faceva al caso vostro? Impossibile. E allora come possiamo aiutarvi? Ci baseremo su un criterio vecchio almeno quanto il metodo – sempre efficace – del passaparola, ossia la famosa scelta “in base alla copertina”. Sì, è vero, dobbiamo ammettere che per consigliarvi questi vecchi/nuovi libri (tutti editi nel 2021) ci siamo basati anche sulla qualità, pescando da una vasta gamma di temi, atmosfere e generi, ma resta il fatto che la bellezza delle copertine non può essere messa in discussione. Dopotutto, nell’epoca in cui a farla da padrone sono le foto su Instagram, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 gennaio 2022) A parte che sarebbe banale iniziare l’anno nuovo con la lettura di libri nuovi – cioè, siate originali, anno nuovo libri vecchi, non adeguatevi alla massa – ma soprattutto, al netto della quantità di testi pubblicati ogni mese, volete dirmi che avete già scovato e letto tutto quel che faceva al caso vostro? Impossibile. E allora come possiamo aiutarvi? Ci baseremo su un criterio vecchio almeno quanto il metodo – sempre efficace – del passaparola, ossia la famosa scelta “in base alla”. Sì, è vero, dobbiamo ammettere che per consigliarvi questi vecchi/nuovi libri (tutti editi nel 2021) ci siamo basati anche sulla qualità, pescando da una vasta gamma di temi, atmosfere e generi, ma resta il fatto che lazza delle copertine non può essere messa in discussione. Dopotutto, nell’epoca in cui a farla da padrone sono le foto su Instagram, ...

Scegliere un libro dalla copertina. Ecco le più belle

