Samsung: la linea sottile che divide monitor e televisori (Di martedì 4 gennaio 2022) Al Ces 2022 l’azienda coreana ha presentato nuovi Tv con uno smart hub rinnovato. Novità anche per la linea dei monitor, con un modello smart da 32” che testimonia la una crescente integrazione fra spazi di lavoro e di intrattenimento Leggi su repubblica (Di martedì 4 gennaio 2022) Al Ces 2022 l’azienda coreana ha presentato nuovi Tv con uno smart hub rinnovato. Novità anche per ladei, con un modello smart da 32” che testimonia la una crescente integrazione fra spazi di lavoro e di intrattenimento

Advertising

ThatsBwitches : Adoro come, in linea teorica, il #Samsung #S21FE sia ancora un’incognita ma come in realtà sia già in vendita se pr… - cheaterbag : RT wireditalia 'L'imminente top di gamma coreano riprenderà design e funzionalità della linea ormai chiusa. - wireditalia : L'imminente top di gamma coreano riprenderà design e funzionalità della linea ormai chiusa. -