Mascherina cambia colore se non filtra bene, 19enne brevetta un microchip (Di martedì 4 gennaio 2022) Sarà presentato il 18 febbraio 2022, all'Expo di Dubai, il microchip in grado di far cambiare colore alla Mascherina protettiva quando perde la sua efficacia. L'invenzione è di un giovane 19enne...

