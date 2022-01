(Di martedì 4 gennaio 2022), la nota attrice italiana è finita in queste ore al centro delle polemiche. Ma per quale motivo? Sembra proprio che l’attrice abbia condiviso su Instagram delle immagini e parole con le quali ha voluto rendere omaggio a Pupetta Maresca che è venuta a mancare recentemente all’età di 86 anni. Per chi non lo sapesse, Pupetta è la boss della camorra che è morta proprio nelle scorse ore. Le parole died il suo omaggio non sono affatto piaciute a gran parte dei suoi fan che non hanno perso tempo nel mostrarle tutto il loro disappunto. Ma cosa ha scritto? Facciamo un po’ di chiarezza., il suo omaggio a Pupetta Maresca che non piace ai suoi follower Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore...

Manuela Arcuri omaggia la boss della camorra Pupetta Maresca: "Donna coraggiosa, senza paura" - Manuela Arcuri nella bufera, scrive un post sui social e il web la massacra "Vergognati …"

... deceduta lo scorso 29 dicembre, e ha scatenato la perplessità di molti A pochi giorni dalla morte di Pupetta Maresca, l'attriceha dedicato un post alla famigerata camorrista, da lei ...con un post su Instagram ha omaggiato Pupetta Maresca facendo insorgere il web: l'attrice aveva interpretato Lady Camorra in una fiction trasmessa da Canale 5 nell'estate del 2013. La ...Per chi non lo sapesse, Pupetta è la boss della camorra che è morta proprio nelle scorse ore. Manuela Arcuri sembra abbia incassato il colpo e non abbia più commentato e replicato ondividi Tweet. Manu ...Uomini e donne che non fanno notizia che purtroppo non vedrete in tv, ma che per fortuna esistono» Per questo fu condannata a quattordici anni di carcere e negli anni è stata accusata di associazione ...