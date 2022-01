“Ma è diventato no vax?”: Bassetti completamente fuori controllo, caos in diretta TV (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera, a Controcorrente, Matteo Bassetti ha fatto una dichiarazione davvero inaspettata. caos ovunque, soprattutto sul web: parole dure Bassetti a Controcorrente: dichiarazioni forti, il pubblico insorge (Mediaset Infinity)Matteo Bassetti è un infettivologo genovese che negli ultimi due anni è diventato una vera star della televisione. La pandemia, infatti, ha permesso a medici, virologi e infettivologi di diventare i protagonisti di salotti tv e interviste. Il loro ruolo è molto delicato e serve a fare luce su alcuni aspetti complessi di questa pandemia che stiamo vivendo. Non sempre, però, gli esperti concordano tra di loro e questo causa incomprensioni e ulteriore confusione nel pubblico. Ieri sera, a Controcorrente, Matteo Bassetti si è lasciato andare a un’affermazione che ha ... Leggi su specialmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri sera, a Controcorrente, Matteoha fatto una dichiarazione davvero inaspettata.ovunque, soprattutto sul web: parole durea Controcorrente: dichiarazioni forti, il pubblico insorge (Mediaset Infinity)Matteoè un infettivologo genovese che negli ultimi due anni èuna vera star della televisione. La pandemia, infatti, ha permesso a medici, virologi e infettivologi di diventare i protagonisti di salotti tv e interviste. Il loro ruolo è molto delicato e serve a fare luce su alcuni aspetti complessi di questa pandemia che stiamo vivendo. Non sempre, però, gli esperti concordano tra di loro e questo causa incomprensioni e ulteriore confusione nel pubblico. Ieri sera, a Controcorrente, Matteosi è lasciato andare a un’affermazione che ha ...

Advertising

Luca_Scialo81 : Enrico Montesano come è diventato leader No Vax - MimidiRosa1 : @PoliticaPerJedi Che risate ora! Sei diventato no vax all'improvviso,in una notte tra Natale e Capodanno? Ne ha anc… - redaelena : @vita_caramia Nessuno ha detto che col vaccino era un via libera, invenzione dei no vax. Hanno sempre detto che il… - BOSbarbi : RT @_DAGOSPIA_: E' DIVENTATO VIRALE IL VIDEO DI UN CANE MENTRE AZZANNA UNO DEI MANIFESTANTI CHE AD AMSTERDAM... - noeurocefali : @franborgonovo @luca_biasi @giulianol @IlPrimatoN 'È diventato virale sui social network il post di Claudio Luca Bi… -