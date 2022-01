Lo smoking da donna | stendardo delle conquiste femminili

(Di martedì 4 gennaio 2022) Life&People.it Loda, è l’emblema dellasociali da parte del genere femminile, la sua storia nasce nel 1996 grazie a Yves Saint Laurent. Un completo che supera le stagioni e le tendenze, e che è stato rivisitato negli anni secondo innumerevoli versioni. Quello che rappresentava una volta l’abito da sera maschile per eccellenza, viene oggi indossato con fierezza sui red carpet dalle celebrità. Il primodanasce durante tempi turbolenti, inquieti, segnati da profondi cambiamenti sociali e culturali. È qui che nel 1966 Yves Saint Laurent crea il suo look, emblema di scandalo e di rivoluzione. Il fantasioso couturier francese rivisita lo, nato per essere indossato dagli uomini nelle sale fumatori, e lo interpreta secondo lo spirito del ...

Le donne che vogliono esaltare tutta la loro naturale sensualità non devono pensare necessariamente ad abiti o gonne corte. L'indumento perfetto è, ...L'outfit più elegante del guardaroba maschile oggi è un must have di quello femminile: quando e come indossare lo smoking da donna.