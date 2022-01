LIVE Berrettini/Sinner VS Martin/Roger-Vasselin 6-3 6-5, Italia-Francia 2-0 ATP Cup in DIRETTA: i francesi devono allungare il match (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Francia, gli orari della seconda giornata – Gli incastri per la qualificazione dell’Italia – La vittoria di Jannik Sinner – Il successo di Matteo Berrettini contro Ugo Humbert 30-0 Servizio e smash per Martin. 15-0 Brutta risposta di diritto di Sinner. 6-5 DOPPIO MIRACOLO DI Berrettini CHE PARA DUE BORDATE DI Roger-Vasselin! L’Italia si assicura di giocare il tie-break. 40-40 BREAK POINT Francia! MOMENTO DI DIFFICOLTA’ PER GLI AZZURRI 40-30 I transalpini provano ad avvicinarsi nuovamente vincendo la diagonale di diritto. 40-15 DI POCO LUNGO L’INTERVENTO SOTTORETE DI Berrettini! 40-0 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, gli orari della seconda giornata – Gli incastri per la qualificazione dell’– La vittoria di Jannik– Il successo di Matteocontro Ugo Humbert 30-0 Servizio e smash per. 15-0 Brutta risposta di diritto di. 6-5 DOPPIO MIRACOLO DICHE PARA DUE BORDATE DI! L’si assicura di giocare il tie-break. 40-40 BREAK POINT! MOMENTO DI DIFFICOLTA’ PER GLI AZZURRI 40-30 I transalpini provano ad avvicinarsi nuovamente vincendo la diagonale di diritto. 40-15 DI POCO LUNGO L’INTERVENTO SOTTORETE DI! 40-0 ...

