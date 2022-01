In Veneto pioggia di soldi pubblici su tv e radio locali. La Regione dà 2 milioni agli editori con un bando flash: delibera chiusa in 70 giorni (Di martedì 4 gennaio 2022) Non ci fosse di mezzo Luca Zaia, la notizia potrebbe essere catalogata come un semplice finanziamento da parte di un potere politico regionale al rinnovamento delle reti televisive locali, per consentire un adeguamento in “tecnologie innovative”. Ma il fatto che la Regione Veneto abbia devoluto due milioni di euro agli editori delle emittenti non può passare inosservato, visto che il governatore è il campione dei consensi, ha ottenuto alle elezioni politiche del 2020 un inarrivabile 76 per cento di voti e, soprattutto, ha aggiunto un enorme gradimento personale grazie anche alle conferenze stampa trasmesse in diretta tivù quasi ogni giorno dall’inizio della pandemia. Il 21 dicembre una delibera del direttore della Direzione industria, artigianato, commercio, servizi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Non ci fosse di mezzo Luca Zaia, la notizia potrebbe essere catalogata come un semplice finanziamento da parte di un potere politico regionale al rinnovamento delle reti televisive, per consentire un adeguamento in “tecnologie innovative”. Ma il fatto che laabbia devoluto duedi eurodelle emittenti non può passare inosservato, visto che il governatore è il campione dei consensi, ha ottenuto alle elezioni politiche del 2020 un inarrivabile 76 per cento di voti e, soprattutto, ha aggiunto un enorme gradimento personale grazie anche alle conferenze stampa trasmesse in diretta tivù quasi ogni giorno dall’inizio della pandemia. Il 21 dicembre unadel direttore della Direzione industria, artigianato, commercio, servizi e ...

