In auto con 2 kg di eroina. Arrestato 35enne (Di martedì 4 gennaio 2022) I Falchi della Squadra Mobile hanno Arrestato un 35enne pregiudicato, presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dei consueti e frequenti servizi di perlustrazione e controllo delle potenziali piazze di spaccio e delle arterie che adducono al Capoluogo, i poliziotti hanno attenzionato in modo particolare i veicoli transitanti sulla stradale 100 provenienti dal comune di Massafra. In particolare, la loro attenzione è stata attirata dal comportamento degli autisti di due mezzi – una Fiat 500 ed una Citroen – che adattavano l'andatura l'uno con l'altro, come se volessero trovare un'area dove sostare. Così, i poliziotti hanno bloccato i due mezzi per dare concretezza ai loro sospetti. Se la perquisizione sulla Fiat ha dato esito negativo, quella sull'altro veicolo ha dato i risultati sperati. All'interno è stata ...

