"Il Capodanno non è nei nostri valori" l'attacco del rapper islamico (Di martedì 4 gennaio 2022) Il video della superstar dell'hip hop convertitosi all'islam nel 2004 infiamma la polemica identitaria in Francia e imbarazza la candidata Valérie Pécresse, sponsorizzata dal rapper Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 gennaio 2022) Il video della superstar dell'hip hop convertitosi all'islam nel 2004 infiamma la polemica identitaria in Francia e imbarazza la candidata Valérie Pécresse, sponsorizzata dal rapper

Advertising

teatrolafenice : ?? Condividiamo con voi la soddisfazione dei risultati di ieri con la diretta su @RaiUno del Concerto di Capodanno:… - sayrevee : Se sei triste perchè non hai ricevuto nessun bacio a Capodanno ricordati che mancano solo 45 giorni a San Valentino… - trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - advorehiddle : Tutte le persone che conosco hanno il covid, alcuni l'hanno preso facendo festini illegali a capodanno. Alcuni gira… - amiocugino : @TeresaBellanova Teresona ma non lo sai che si chiamano botti di capodanno, dai! Se vuoi dare segnali di appecorame… -