«Il capodanno non è da musulmani», il rapper Gims divide la Francia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il rapper congolese Gims, conosciuto in Italia come Maître Gims, ha fatto discutere molto per una sua uscita su Instagram, legata agli auguri di capodanno. Il 35enne ha diffuso un video nel quale ha chiesto ai suoi fan di smetterla con gli auguri di buon anno, ribadendo che la sua religione non crede in questa festa: «Per favore, lasciatemi in pace con i ‘Buon anno nuovo’ e così via. Non ho mai risposto, eppure voi continuate a inviarmi gli auguri per tutto gennaio e pure febbraio». Nel medesimo video Gims, convertito all’Islam nel 2004, ha anche rimproverato coloro che appartengono alla sua stessa religione e che gli hanno comunque fatto gli auguri: «E sono i muslim (musulmani) come me a farlo, ve lo ripeto, abbiamo le stesse convinzioni, fratelli, basta. Noi non festeggiamo queste ... Leggi su open.online (Di martedì 4 gennaio 2022) Ilcongolese, conosciuto in Italia come Maître, ha fatto discutere molto per una sua uscita su Instagram, legata agli auguri di. Il 35enne ha diffuso un video nel quale ha chiesto ai suoi fan di smetterla con gli auguri di buon anno, ribadendo che la sua religione non crede in questa festa: «Per favore, lasciatemi in pace con i ‘Buon anno nuovo’ e così via. Non ho mai risposto, eppure voi continuate a inviarmi gli auguri per tutto gennaio e pure febbraio». Nel medesimo video, convertito all’Islam nel 2004, ha anche rimproverato coloro che appartengono alla sua stessa religione e che gli hanno comunque fatto gli auguri: «E sono i muslim () come me a farlo, ve lo ripeto, abbiamo le stesse convinzioni, fratelli, basta. Noi non festeggiamo queste ...

