GfVip, Alex Belli e Basciano mani addosso. Alfonso Signorini ferma il programma (Di martedì 4 gennaio 2022) Alessandro Basciano scivola su quella frase indirizzata alla moglie di Alex Belli, che lo asfalta. Accade di tutto nella casa del Grande Fratelllo Vip. Anche una rissa verbale a distanza. Lo stare schizza alle stelle e nella casa i concorre ti si godono lo spettacolo. Prima facciamo un passo indietro. Alessandro Basciano, una delle new entry, pronuncia una frase pesante contro Alex e sua moglie Delia Duran. Per l'ex tentatore - che si arrampica sugli specchi - sarebbe stata solo una battuta. Ve la ricordate? "Non parlare di me, pensa a tua moglie", aveva detto l'ex tentatore. "Non ha ancora capito il gioco che sta facendo, è ancora ingabbiato nel ruolo del tentatore che gli esce anche male", risponde Alex Belli. Poi il confronto di fuoco.

