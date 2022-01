Covid, zoo in Cile vaccina nove felini e un orangotango (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo zoo di Buin, piccolo comune Cileno alle porte di Santiago, ha vaccinato contro il coronavirus dieci animali, tra cui nove felini. A ricevere lo speciale serio sono stati una tigre del Bengala di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) Lo zoo di Buin, piccolo comuneno alle porte di Santiago, hato contro il coronavirus dieci animali, tra cui. A ricevere lo speciale serio sono stati una tigre del Bengala di ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Cile vaccinati 10 animali di uno zoo: immunizzati 9 felini e un orangutango - D4ntcar : RT @MediasetTgcom24: Covid, zoo in Cile vaccina nove felini e un orangotango #cile - statodelsud : Covid, in Cile vaccinati 10 animali di uno zoo: immunizzati 9 felini e un orangutango - Pino__Merola : Covid, in Cile vaccinati 10 animali di uno zoo: immunizzati 9 felini e un orangutango - FoxyBiondi : RT @SkyTG24: Covid, in Cile vaccinati 10 animali di uno zoo: immunizzati 9 felini e un orangutango -

Ultime Notizie dalla rete : Covid zoo Covid, in Cile vaccinati 10 animali di uno zoo: immunizzati 9 felini e un orangutango ... in Cile, lo zoo ha vaccinato con la seconda dose contro il coronavirus dieci animali, tra cui nove felini, nel primo esperimento di questo genere in tutta l'America Latina (COVID: AGGIORNAMENTI - ...

Covid, zoo in Cile vaccina nove felini e un orangotango Lo zoo di Buin, piccolo comune cileno alle porte di Santiago, ha vaccinato contro il coronavirus dieci ... I felini e l'orangotango appartengono a specie considerate ad alto rischio per il Covid.

Covid, zoo in Cile vaccina nove felini e un orangotango TGCOM Michael Strahan 'I Used Kevin Durant's Story As A Launching Pad': Reggie Rock Bythewood On AppleTV+'s 'Swagger'The director talks about creating a TV show inspired by NBA superstar Kevin Durant's youth basketball ...

Coronavirus oggi. Omicron: in Usa 1 milione di nuovi casi in 24 ore L’Assemblea nazionale francese ha sospeso nella notte, a sorpresa e dopo otto ore di dibattito, l’esame del progetto di legge che prevede la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale. Il tes ...

... in Cile, loha vaccinato con la seconda dose contro il coronavirus dieci animali, tra cui nove felini, nel primo esperimento di questo genere in tutta l'America Latina (: AGGIORNAMENTI - ...Lodi Buin, piccolo comune cileno alle porte di Santiago, ha vaccinato contro il coronavirus dieci ... I felini e l'orangotango appartengono a specie considerate ad alto rischio per il'I Used Kevin Durant's Story As A Launching Pad': Reggie Rock Bythewood On AppleTV+'s 'Swagger'The director talks about creating a TV show inspired by NBA superstar Kevin Durant's youth basketball ...L’Assemblea nazionale francese ha sospeso nella notte, a sorpresa e dopo otto ore di dibattito, l’esame del progetto di legge che prevede la trasformazione del pass sanitario in pass vaccinale. Il tes ...