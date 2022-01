Covid | esperta Oms | ' Omicron non è raffreddore | ancora troppi in ospedale'

(Di martedì 4 gennaio 2022) Milano, 4 gen. (Adnkronos Salute) - "non è il comune". Lo scrive a chiare lettere via Twitter l'epidemiologa Maria Van Kerkhove,dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "Mentre alcuni rapporti mostrano un rischio ridotto di ospedalizzazione dalla variante" di Sars-CoV-2 "rispetto a Delta, ci sonotroppe persone infette, e inmalate e morenti" per "(e Delta). Possiamo prevenire le infezioni, salvare vite ora", conclude Van Kerkhove ribadendo l'importanza della vaccinazione e dell'equità di accesso ai vaccini anti-

Le tesi dei no vax spesso superano ogni capacità interpretativa, o meglio di immaginazione, visto che per continuare a credere a certe tesi serve ...Una nuova variante covid è stata scoperta in Francia e sembra presentare alcune mutazioni della variante nata a Wuhan! Ma come nascono?