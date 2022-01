Christian De Sica svela cosa diceva Carlo Verdone su di lui (Di martedì 4 gennaio 2022) La dichiarazione d’amore di Christian per Silvia Verdone. Christian De Sica svela alcuni retroscena del suo primo e unico amore, la moglie Silvia, sorella dell’attore Carlo Verdone. «Lui non voleva – dichiara l’attore -. Infatti non ci siamo parlati per un po’, diceva che ero un put*****re». E continua: «Un giorno mi arriva una chiamata Leggi su people24.myblog (Di martedì 4 gennaio 2022) La dichiarazione d’amore diper SilviaDealcuni retroscena del suo primo e unico amore, la moglie Silvia, sorella dell’attore. «Lui non voleva – dichiara l’attore -. Infatti non ci siamo parlati per un po’,che ero un put*****re». E continua: «Un giorno mi arriva una chiamata

