Chi è l' ex marito di Eva Grimaldi | Fabrizio Ambroso

Si chiama Fabrizio Ambroso l'ex marito di Eva Grimaldi: l'attrice, dopo aver avuto delle relazioni con Lele Mora, Vittorio Sgarbi e il collega Gabriel Garko, con il quale ha convissuto per otto anni, si è sposata con l'imprenditore veronese nel 2006, per poi divorziare e unirsi civilmente con l'attivista Imma Battaglia il 19 maggio 2019. Ambroso è nato a Verona nel 1968 e riguardo la sua vita prima del matrimonio con l'attrice non sappiamo molto. L'ex della Grimaldi è un noto imprenditore e si è occupato per anni di importazioni ed esportazioni di arredamenti.

