ATP Cup 2022, Matteo Berrettini regola Ugo Humbert: Italia-Francia 2-0, azzurri ancora in corsa (Di martedì 4 gennaio 2022) A Sydney, in Australia, nella sfida del Girone B dell'ATP Cup 2022 di tennis l'Italia batte la Francia e la elimina: nel secondo singolare Matteo Berrettini regola Ugo Humbert per 6-4 7-6 (6) in un'ora e 36 minuti e dà il 2-0 agli azzurri. Ora sarà importante vincere comunque il doppio e, soprattutto, sperare che la Russia batta l'Australia. Nel primo set l'azzurro opera lo strappo alla seconda occasione ai vantaggi del terzo gioco. Berrettini è solido al servizio e non concede occasioni di rientro all'avversario, anzi sciupa altre due palle break per il 5-2, ma in battuta cede appena sei punti in cinque turni fino al 6-4 in 41 minuti. Nella seconda partita il francese sale di livello al servizio e non si registrano né palle break né ...

