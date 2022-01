Assegno unico universale 2022: tutti gli importi erogati per fasce ISEE (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo sei mesi di sussidio temporaneo possiamo finalmente dare il bvenvenuto all’Assegno unico universale per famiglie con figli, in vigore dal 1° gennaio 2022. Il Decreto di attuazione del sussidio unico per famiglie è stato approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 18 novembre, e ha visto definitivamente la luce all’alba del nuovo anno, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore. Le domande per richiederlo si sono aperte ufficialmente il 1° gennaio 2022, mentre i primi pagamenti arriveranno da marzo 2022. Il sussidio ha preso il posto dell’Assegno temporaneo per figli, che ci ha accompagnato fino a fine anno. >> Assegno unico figli 2022 al via: come funziona, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo sei mesi di sussidio temporaneo possiamo finalmente dare il bvenvenuto all’per famiglie con figli, in vigore dal 1° gennaio. Il Decreto di attuazione del sussidioper famiglie è stato approvato dal Consiglio dei ministri giovedì 18 novembre, e ha visto definitivamente la luce all’alba del nuovo anno, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore. Le domande per richiederlo si sono aperte ufficialmente il 1° gennaio, mentre i primi pagamenti arriveranno da marzo. Il sussidio ha preso il posto dell’temporaneo per figli, che ci ha accompagnato fino a fine anno. >>figlial via: come funziona, ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordate di fare domanda! Avete sicuramente più bisogno voi di questi soldini che lo Stato Al via le domande per… - ItaliaViva : In questo momento che apre alla fiducia merita adeguato riconoscimento il valore storico di alcuni passaggi che seg… - marattin : L’articolo da leggere oggi è di @mrizzolli su @DomaniGiornale. Fa una critica all’assegno unico che farà discutere:… - maxcalvi : L’assegno unico anche ai “ricchi”? Il dibattito che ne è nato dice molto della nostra società in fatto di mobilità… - MAXITALY_69 : @INPS_it @Mlucialorefice Ok, grazie per il chiarimento! Retwitto per ampliare l'info (nel mio piccolo) Ho 2 Doman… -