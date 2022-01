Test: vedi il pesciolino tra i polpi? Solo i più intelligenti ci riescono (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo Test sta spopolando sul web. Nell’immagine ci sono un mare di polipi. Riesci a scovare il pesciolino che si nasconde tra loro? Test vedi il pesciolino tra i polipi? Non è affatto semplice!Manca ancora un po’ all’estate, ma vi proponiamo comunque un Test alquanto complicato a tema marittimo del celebre disegnatore ungherese Gergely Dudas, in arte “Dudolf”, che con i suoi rompicapo ogni volta fa impazzire il web. Tra i più celebri ricordiamo sicuramente quello uscito per Pasqua in cui l’artista aveva nascosto un uovo tra i coniglietti oppure quello a tema natalizio per cui aveva nascosto un panda tra i pupazzetti di neve. Insomma, sono veramente tante le illustrazioni con i relativi rompicapo che realizza e propone ogni volta l’artista. LEGGI ANCHE —> Busta ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Questosta spopolando sul web. Nell’immagine ci sono un mare di polipi. Riesci a scovare ilche si nasconde tra loro?iltra i polipi? Non è affatto semplice!Manca ancora un po’ all’estate, ma vi proponiamo comunque unalquanto complicato a tema marittimo del celebre disegnatore ungherese Gergely Dudas, in arte “Dudolf”, che con i suoi rompicapo ogni volta fa impazzire il web. Tra i più celebri ricordiamo sicuramente quello uscito per Pasqua in cui l’artista aveva nascosto un uovo tra i coniglietti oppure quello a tema natalizio per cui aveva nascosto un panda tra i pupazzetti di neve. Insomma, sono veramente tante le illustrazioni con i relativi rompicapo che realizza e propone ogni volta l’artista. LEGGI ANCHE —> Busta ...

