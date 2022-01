Sci alpino | slalom femminile Zagabria 2022 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il, glie latv dellodi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Tutto pronto per la prima gara dell’anno insulle nevi croate, che darà il via ad una seconda parte di stagione da vivere tutta d’un fiato e che porterà ai Giochi di Pechino. Appuntamento alle ore 12.30 di4 gennaio con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 16.05.OLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - RuthHolmes2 : RT @Eurosport_IT: BEL TRAGUARDO PER DOMME! ?? Grazie alla vittoria nella discesa libera di Bormio Dominik Paris raggiunge la 20ª vittorie e… - RuthHolmes2 : RT @Eurosport_IT: PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa discesa… - RuthHolmes2 : RT @neveitalia: Dominik Paris: 'Vittoria da record? Ci penserò quando mi ritirerò' - Coppa del Mondo Sci Alpino - RuthHolmes2 : RT @neveitalia: Dominik Paris da impazzire! Settima perla a Bormio, rivivi la sua gara - Sci alpino, Coppa del Mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

L'hanno raggiunta prima due tecnici del Soccorsoche si trovavano già nei pressi che, dotati di, sono scesi dalla famiglia sciando per duecento metri di dislivello per rassicurarli e ...L'hanno raggiunta prima due tecnici del Soccorsoche si trovavano già nei pressi che, dotati di, sono scesi dalla.famiglia sciando per duecento metri di dislivello per rassicurarli e ...Smaltiti i festeggiamenti per il Capodanno, è tempo di tornare in azione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Come è ormai tradizione, il primo appuntamento dell'anno nuovo ...PORDENONE - Due interventi questo pomeriggio tra le 16.30 e le 18 circa hanno interessato squadre del Soccorao Alpino delle stazioni di Pordenone e Cave del Predil.