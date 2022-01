Renato Brunetta, "nel 2021 incremento del Pil del 6,3%" (Di lunedì 3 gennaio 2022) “L'economia italiana nel mese di dicembre conferma la straordinaria resilienza della sua manifattura. L'indice PMI manifatturiero, che misura le previsioni di vendita dei beni e dei servizi di questo comparto, pubblicato oggi dalla società IHS Markit, relativo al mese di dicembre, si attesta per il diciottesimo mese consecutivo in territorio di espansione, a quota 62, ben oltre il 50, che è lo spartiacque tra l'espansione e la contrazione. Inoltre, il quarto trimestre del 2021 ha registrato la media più alta dall'inizio della raccolta dati, nel 1997". Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "Secondo IHS Markit, in particolare, la crescita della produzione e dei nuovi ordini è rimasta vicina ai valori record dell'indagine ed è andata di pari passo con una forte espansione dei livelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) “L'economia italiana nel mese di dicembre conferma la straordinaria resilienza della sua manifattura. L'indice PMI manifatturiero, che misura le previsioni di vendita dei beni e dei servizi di questo comparto, pubblicato oggi dalla società IHS Markit, relativo al mese di dicembre, si attesta per il diciottesimo mese consecutivo in territorio di espansione, a quota 62, ben oltre il 50, che è lo spartiacque tra l'espansione e la contrazione. Inoltre, il quarto trimestre delha registrato la media più alta dall'inizio della raccolta dati, nel 1997". Lo sottolinea in una nota, ministro per la Pubblica amministrazione. "Secondo IHS Markit, in particolare, la crescita della produzione e dei nuovi ordini è rimasta vicina ai valori record dell'indagine ed è andata di pari passo con una forte espansione dei livelli ...

Advertising

amassone : è inspiegabile come i partiti di maggioranza non stiano chiedendo le dimissioni di renato brunetta - Roberta44762324 : RT @BelpietroTweet: Studenti lasciati a piedi, turismo in ginocchio: Massimiliano Fedriga e Renato Brunetta provano a limare le contraddizi… - rtrivelloni2 : Questa follia finirà quando ci saranno 30 morti improvvise al giorno tra gli unti dal siero, solo allora gli italia… - ablackswancame : Renato Brunetta, 30 dicembre 2021: «Il Super Green pass obbligatorio per il lavoro è la mia proposta da sempre. Il… - VincenzaSMF : RT @tempoweb: #Covid e #smartworking, lite furiosa sui social e #Brunetta banna il verde #Bonelli #pa #cdm #quarantena #statali #iltempoquo… -