LIVE Dakar 2022, seconda tappa Ha’il-Al Artawiya in DIRETTA: ritiro per Danilo Petrucci! (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.05 AUTO – Al km 119 i primi passaggi vedono al comando Sebastien Loeb con 49 secondi su Nasser Al-Attiyah, 2:26 su Yazeed Al-Rahji, 5:10 su Gilles de Villiers e 5:52 su Vladimir Vasilev 08.58 QUAD – I piloti sono arrivati al 165° km, continua a mantenere il primato l’argentino Manuel Andujar (7240 Team). Giroud sale in seconda posizione ma con un ritardo di 2?03. Terzo posto per Copetti (Del Amo Motorsports/Yamaha Rally Team) a + 5?04. In difficoltà il cileno Pedemonte (Enrico Racing Team), che perde posizioni dopo il secondo posto registrato al 119° km: non è ancora passato al 165° km, si attende il suo riferimento per capire quanto ha perso dalle prime posizioni. 08.45 MOTO – ritiro purtroppo per Danilo Petrucci. Il pilota italiano non è riuscito a ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.05 AUTO – Al km 119 i primi passaggi vedono al comando Sebastien Loeb con 49 secondi su Nasser Al-Attiyah, 2:26 su Yazeed Al-Rahji, 5:10 su Gilles de Villiers e 5:52 su Vladimir Vasilev 08.58 QUAD – I piloti sono arrivati al 165° km, continua a mantenere il primato l’argentino Manuel Andujar (7240 Team). Giroud sale inposizione ma con un ritardo di 2?03. Terzo posto per Copetti (Del Amo Motorsports/Yamaha Rally Team) a + 5?04. In difficoltà il cileno Pedemonte (Enrico Racing Team), che perde posizioni dopo il secondo posto registrato al 119° km: non è ancora passato al 165° km, si attende il suo riferimento per capire quanto ha perso dalle prime posizioni. 08.45 MOTO –purtroppo perPetrucci. Il pilota italiano non è riuscito a ...

