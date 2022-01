Iervolino | «La Salernitana avrà un grande futuro»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ha salvato lain extremis, e ora si prepara a fare tutto il possibile per rilanciarla in campionato e salvarla una seconda volta, in questo caso dalla retrocessione in Serie B. Danilo, nuovo patron del club campano, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando del progetto, ma cominciando dall’interesse L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++#Salernitana, un fondo svizzero presenta un esposto alla Procura di Salerno: aveva presentato offerte superiori a quella di Iervolino+++ - Gazzetta_it : Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - Sal_FuoriSede : #Colantuono può rimanere alla #Salernitana ? #Iervolino vuole lasciare il tecnico alla guida dell’Ippocampo per al… - TuttoSalerno : Salernitana, Iervolino: “Ribery, scelta fatta. E Simy se fa flop…” - CalcioFinanza : #Iervolino guarda già avanti: «La #Salernitana avrà un grande futuro» -

Ultime Notizie dalla rete : Iervolino Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lapuò dare il via al mercato e punta Caceres e Marin del Cagliari. Le ultime La, dopo la cessione a, può dare il via al mercato. Diverse le piste da seguire per puntare alla salvezza. I nomi portano a Caceres e Marin del Cagliari, oltre ...L'ex proprietario di Unipegaso investe anche nel calcio oltre che nell'editoria Daniloprende la. E quindi investe anche nel calcio oltre che nell'editoria. L'imprenditore napoletano, fondatore dell'Università Telematica Unipegaso, dovrebbe essere il nuovo ...Tra i palesi esuberi di casa Toro, Tomás Rincón, in procinto di compiere trentaquattro anni, con candeline da spegnere il prossimo 13 gennaio, potrebbe ritrovarsi ...Danilo Iervolino vorrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione per la sua Salenritana. A rischiare il posto oltre a ...