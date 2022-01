Icardi | Mauro per il no | ' Juve | non è l' uomo giusto | per stile e caratteristiche'

Advertising

OptaPaolo : 42 - Dal suo esordio nel massimo campionato nel 2012/13 Mauro Icardi ha realizzato 144 reti giocando 6061 palloni t… - Gazzetta_it : Juve-Icardi, Mauro boccia l'idea: 'Non è l'uomo adatto' #calciomercato - GoalItalia : Icardi alla Juve? Per Massimo Mauro è un grande 'no' ? - scuroscuroscuro : RT @IeSslo: @michelplatinic È divertente perché Mauro è anche il nome di Icardi! - scuroscuroscuro : RT @michelplatinic: Mauro stronca Icardi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi Mauro

sì -no? Mentre la Juve riflette e si muove sull'asse Torino - Barcellona - Parigi, fra tifosi ed ... Registrato il parere negativo di Massimo, un'altra voce ex bianconera si leva ..."Fossi un dirigente non lo prenderei mai": Massimoè lapidario sue lo dice senza alcuna remora. Non lo considera l'uomo giusto per risolvere i problemi di campo e inoltre teme che potrebbe crearne all'interno dello spogliatoio. Guarda tutta la Serie A ...Massimo Mauro entra a gamba tesa su un altro Mauro, Icardi, accostato alla Juventus in questo mercato di gennaio ...Mauro duro su Icardi: 'Non lo prenderei. Inutile fingere di non vedere l’imbarazzo che c’è intorno'. vedi letture. “Se fossi un dirigente non lo prenderei mai”. Massimo Mauro entra a gamba tesa su un ...