Flamengo: il West Ham ci prova per Gabigol (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la deludente esperienza europea fra Inter e Benfica, Gabriel Barbosa è tornato a fare grandi cose in Brasile, al Flamengo. E adesso come allora, l’Europa chiama. Secondo “Sky Sports Uk” ci sarebbero ben quattro club della Premier League interessati a Gabigol, già in questa sessione di mercato. In pole position ci sarebbe il West Ham di David Moyes. 104 gol in 147 partite col Flamengo, adesso Gabigol è pronto a tornare in Europa e conquistare una maglia da titolare nella Selecao al prossimo Mondiale in Qatar. SITO West HAM SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo la deludente esperienza europea fra Inter e Benfica, Gabriel Barbosa è tornato a fare grandi cose in Brasile, al. E adesso come allora, l’Europa chiama. Secondo “Sky Sports Uk” ci sarebbero ben quattro club della Premier League interessati a, già in questa sessione di mercato. In pole position ci sarebbe ilHam di David Moyes. 104 gol in 147 partite col, adessoè pronto a tornare in Europa e conquistare una maglia da titolare nella Selecao al prossimo Mondiale in Qatar. SITOHAM SportFace.

