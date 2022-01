Da Alessandro Meluzzi a Francesca Donato, chi partecipa allo strano «Convegno scientifico» del Comitato 15 ottobre (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella giornata di oggi, 3 gennaio 2021 presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale a Roma, si è tenuta la prima delle due giornate del Convegno organizzato da Contiamoci e Coordinamento 15 ottobre, quest’ultimo diventato noto grazie alla complicità del portuale No Green pass di Trieste Stefano Puzzer. Il tema dell’evento? La presentazione di quelle che sarebbero, secondo gli organizzatori, le «prove medico-scientifiche per confutare la narrativa che ci impongono da circa 2 anni». La prima diretta Facebook della giornata. Secondo la scaletta definitiva, tra i relatori troviamo, oltre a personaggi come il sostenitore dell’omeopatia Paolo Bellavite, anche Alessandro Meluzzi e l’eurodeputata Francesca Donato, due volti noti ai quali si aggiungono il senatore Gianluigi Paragone ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nella giornata di oggi, 3 gennaio 2021 presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale a Roma, si è tenuta la prima delle due giornate delorganizzato da Contiamoci e Coordinamento 15, quest’ultimo diventato noto grazie alla complicità del portuale No Green pass di Trieste Stefano Puzzer. Il tema dell’evento? La presentazione di quelle che sarebbero, secondo gli organizzatori, le «prove medico-scientifiche per confutare la narrativa che ci impongono da circa 2 anni». La prima diretta Facebook della giornata. Secondo la scaletta definitiva, tra i relatori troviamo, oltre a personaggi come il sostenitore dell’omeopatia Paolo Bellavite, anchee l’eurodeputata, due volti noti ai quali si aggiungono il senatore Gianluigi Paragone ...

