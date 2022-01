CorSport: Tuanzebe, imminente l’arrivo a Napoli, si attendono le visite mediche (Di lunedì 3 gennaio 2022) Siamo ai dettagli nella trattativa tra Napoli e Manchester United per Axel Tuanzebe. Il difensore, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è ad un passo dall’arrivo a Napoli. “Ha preparato le valigie, ha salutato i compagni e gli è stato anche evitato di andare fino a Londra per la gara Brentford-Aston Villa. Il congedo, che è imminente, ha spinto Steven Gerrard a rinunciare al congolese, che attende semplicemente d’essere convocato per le visite mediche, di fatto prenotate a futura memoria e quando sarà possibile”. Tuanzebe arriva con un prestito secco a 500mila euro. “A giugno, nel caso a Castel Volturno decidessero di tenere Tuanzebe, se ne potrà riparlare liberamente, ma per il momento nell’affare non verrà inserita alcuna ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 3 gennaio 2022) Siamo ai dettagli nella trattativa trae Manchester United per Axel. Il difensore, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è ad un passo dal. “Ha preparato le valigie, ha salutato i compagni e gli è stato anche evitato di andare fino a Londra per la gara Brentford-Aston Villa. Il congedo, che è, ha spinto Steven Gerrard a rinunciare al congolese, che attende semplicemente d’essere convocato per le, di fatto prenotate a futura memoria e quando sarà possibile”.arriva con un prestito secco a 500mila euro. “A giugno, nel caso a Castel Volturno decidessero di tenere, se ne potrà riparlare liberamente, ma per il momento nell’affare non verrà inserita alcuna ...

