BlackBerry Os | fine di un’era | da domani non funzioneranno più

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Per tanti utenti sul web è ladinonpiù: addio a cellulari e sistema operativo Un altro colosso si è devolto inchinare in questi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : A partire da martedì 4 gennaio 2022, tutti gli smartphone BlackBerry che girano con l'omonimo sistema operativo sme… - Corriere : Blackberry, la fine di un’era: dal 4 gennaio non funzioneranno più - francescocosta : Oggi su Morning: un compleanno festeggiato e mai compiuto; sarà più facile riavere il Green Pass dopo la guarigione… - leggoit : #Blackberry, la fine di un'era: gli #smartphone OS smetteranno di funzionare. L'addio: «Grazie a tutti» - gpp_58 : .. da domani 4 gennaio fine di una bella storia BlackBerry con sistema OS ... Un grazie ai miei due amici che ho co… -

Ultime Notizie dalla rete : BlackBerry fine

I telefonini marchiati, con Android , continueranno a funzionare senza problemi, fino al supporto assicurato da Google. Ricordando la decisione presa oltre due anni fa,ha ...Ladi un'era: stop ai servizi diI servizi erogati sui device con piattaformeOS 7.1 (o versioni precedenti),10 ePlayBook OS 2.1 (basato su QNX ...Per tanti utenti sul web è la fine di un'era. Domani i BlackBerry non funzioneranno più: addio a cellulari e sistema operativo ...Da domani, 4 gennaio, sarà davvero la fine per BlackBerry. Oltre a non essere più prodotti, i dispositivi esistenti smetteranno di funzionare.