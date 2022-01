Bimbo muore annegato a Torre del Greco, la mamma interrogata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un altro dramma familiare. Un bambino di due anni e mezzo, morto annegato e una madre che, forse, voleva farla finita. E' accaduto ieri sera a Torre del Greco, nel napoletano. Stando ad una prima ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un altro dramma familiare. Un bambino di due anni e mezzo, mortoe una madre che, forse, voleva farla finita. E' accaduto ieri sera adel, nel napoletano. Stando ad una prima ...

Advertising

fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - ilgiornalelocal : Tragedia a Torre del Greco, muore annegato bimbo di due anni - cronaca_news : Torre del Greco, bimbo di 2 anni muore annegato in mare: la madre prova a togliersi la vita - GiovanniRoi : Torre del Greco, tragedia nella notte: bimbo di due anni muore annegato «Gettato in mare dalla madre». Ma questo di… -