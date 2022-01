Ascolti tv 2 gennaio 2022 | Rai1 batte Canale5 di mezzo milione | poi Rai2 e Rai3 appaiate

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 3 gennaio 2022)tv: domenica di festa con un’offerta di film per la famiglia Due film in gara per glitv delle reti ammiraglie generaliste, conche la spunta grazie alla pellicola per la famiglia Un viaggio a 4 zampe, che ha registrato il 13,6% di share media con 2,996 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 15,1% e 2,980 milioni con il fantasy Maleficent – Signora del Male, con Angelina Jolie. Seconda posizione per Un amore così grande sucon il 10,9% e 2,467 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa l’11,1% e 2,1 milioni con Natale a 5 stelle. Medaglia di bronzo per Genitori in trappola sucon il 7,2% e 1,557 milioni di contatti. Domenica scorsa Feliz NaviDad aveva fatto il 4,6% e 997 ...