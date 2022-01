AEW | Salgono i costi dell’abbonamento su Fite tv

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 gennaio 2022) Brutta sorpresa per gli abbonati italiani della AEW su.tv. Chi aveva sottoscritto il servizio AEW Plus, infatti, ha ricevuto oggi la comunicazione da parte di.tv che il prezzomensile salirà da 4,99$ a 6,99$. Sebbene la stragrande maggioranza degli appassionati segua la AEW su Sky e Now, prima che la All Elite Wrestling sbarcasse in Italia molti pionieri si sono abbonati a AEW Plus, l’abbonamento del sito di streaming.tv che permette di assistere a Dynamite e Rampage in diretta in lingua originale, oltre che a Dark e Dark Elevation, che però sono gli stessi identici show che vanno in onda su YouTube. Ancora oggi sono tanti gli appassionati italiani che piuttosto che abbonarsi a Sky solo per la AEW decidono di sottoscrivere il comodo abbonamento con ...