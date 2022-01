Addio Macalli, lutto in Lega Pro (Di lunedì 3 gennaio 2022) lutto in LegaPro per la scomparsa dell'ex presidente Mario Macalli. Nato a Milano il 19 marzo del 1937 e spinto da una passione viscerale per il calcio, aveva iniziato l'attività di dirigente sportivo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022)inPro per la scomparsa dell'ex presidente Mario. Nato a Milano il 19 marzo del 1937 e spinto da una passione viscerale per il calcio, aveva iniziato l'attività di dirigente sportivo ...

Advertising

infoitsport : Addio a Macalli, il ricordo di Stirpe: 'Un vero amico. Fu lui a volermi Consigliere di Lega' - infoitsport : Dalle battaglie per la Serie C allo scontro con Tavecchio: addio a Macalli, una vita dedicata al calcio di provincia - infoitsport : Addio a Mario Macalli, storico ex presidente della Serie C - sportli26181512 : Addio a Macalli, il ricordo di Stirpe: 'Un vero amico. Fu lui a volermi Consigliere di Lega': Si è spento all'età d… - cmdotcom : Dalle battaglie per la #SerieC allo scontro con Tavecchio: addio a Macalli, una vita dedicata al calcio di provinci… -