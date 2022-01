Vite al limite su Real Time: la storia di Pauline Potter (Di domenica 2 gennaio 2022) Il giorno 20 luglio 2015 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 3 di Vite al limite con protagonista Pauline Potter. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che il Guinness dei Primati aveva classificato come la più pesante al mondo quando aveva brevemente oltrepassato le 700 libbre (circa 371 chili) Vite al limite – Pauline Potter Pauline, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 50 anni, vive a Sacramento, California, e pesa ben 305 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati molto modesti perdendo solo 65 kg per arrivare a 265 chilogrammi. Questo ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 2 gennaio 2022) Il giorno 20 luglio 2015 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 3 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che il Guinness dei Primati aveva classificato come la più pesante al mondo quando aveva brevemente oltrepassato le 700 libbre (circa 371 chili)al, la protagonista, all’inizio del suo percorso ha 50 anni, vive a Sacramento, California, e pesa ben 305 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati molto modesti perdendo solo 65 kg per arrivare a 265 chilogrammi. Questo ...

