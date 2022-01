Roma, c’è un titolare no-vax in rosa: Mourinho prova a convincerlo (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelle ultime ore Il Messaggero è tornato a parlare della presenza di un no-vax all’interno della rosa della Roma. Si tratta di una situazione di cui già si era a conoscenza, ma che ora con le nuove normative è tornata a far parlare di sé. Infatti, secondo il nuovo decreto normativo che entrerà in vigore dal L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelle ultime ore Il Messaggero è tornato a parlare della presenza di un no-vax all’interno delladella. Si tratta di una situazione di cui già si era a conoscenza, ma che ora con le nuove normative è tornata a far parlare di sé. Infatti, secondo il nuovo decreto normativo che entrerà in vigore dal L'articolo

Advertising

ASRomaFemminile : ?? Elisa Bartoli: “I nostri tifosi sono la cosa più bella che c’è. Un tifo così, nel femminile poche volte si è vist… - emergency_ong : #Roma Nel nostro #SpazioNatale c'è sempre spazio anche per le belle foto, come questa in compagnia di @valerioaprea… - Mancomannava3 : @65_virna A Roma incontrare una persona del sesso opposto o un gobbo simboleggia fortuna e prosperità … altra trad… - Alice70A : RT @ABenassuti: Un ulteriore esempio di putto è stato quello che strozza l’oca, copia romana (110-160 d.C.) di un originale ellenistico sco… - RetwittL : RT @ABenassuti: Un ulteriore esempio di putto è stato quello che strozza l’oca, copia romana (110-160 d.C.) di un originale ellenistico sco… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma c’è Giorgi Wines. Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Gambero Rosso