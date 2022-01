LIVE Dakar 2022, Hail-Hail oggi in DIRETTA: Daniel Sanders allunga tra le moto, Danilo Petrucci risale, Peterhansel fermo! (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della tappa di oggi – La cronaca della prima tappa (moto) – La cronaca della prima tappa (auto) – La cronaca prima tappa (quad) – La cronaca prima tappa (camion) 10.43 AUTO – ATTENZIONE! PROBLEMI PER STEPHANE Peterhansel! Il vincitore della scorsa edizione è fermo sul tracciato con la vettura danneggiata. Tutto ok per pilota e co-pilota, ma l’incidente ha fatto sì che la sua Audi non potesse proseguire! 10.35 AUTO – Al passaggio dei 200 km rimane in vetta Nasser Al-Attiyah con 1:01 su Mattias Ekstrom e 5:23 su Yazeed Al-Rajhi 10.30 moto – Stiamo arrivando verso la fine della tappa. Dopo 280km rimane sempre in vetta Daniel Sanders con 1:48 su Pablo Quintanilla e 5:39 su Mason Klein. ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della tappa di– La cronaca della prima tappa () – La cronaca della prima tappa (auto) – La cronaca prima tappa (quad) – La cronaca prima tappa (camion) 10.43 AUTO – ATTENZIONE! PROBLEMI PER STEPHANE! Il vincitore della scorsa edizione è fermo sul tracciato con la vettura danneggiata. Tutto ok per pilota e co-pilota, ma l’incidente ha fatto sì che la sua Audi non potesse proseguire! 10.35 AUTO – Al passaggio dei 200 km rimane in vetta Nasser Al-Attiyah con 1:01 su Mattias Ekstrom e 5:23 su Yazeed Al-Rajhi 10.30– Stiamo arrivando verso la fine della tappa. Dopo 280km rimane sempre in vettacon 1:48 su Pablo Quintanilla e 5:39 su Mason Klein. ...

