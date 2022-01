Icardi è l’attaccante più rapace d’Europa: un gol ogni 42 palloni giocati (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ex centravanti e capitano dell’Inter Mauro Icardi, attualmente al Psg, è l’attaccante più rapace d’Europa. Lo svela una curiosa statistica di Opta: l’argentino, considerando tutti i palloni che ha giocato e tutti i gol che ha realizzato dal 2012 (il suo esordio in A) ad oggi, segna un gol ogni 42 palloni toccati. Nessun altro calciatore che abbia giocato almeno 1600 palloni raggiunge medie tanto importanti. 42 – Dal suo esordio nel massimo campionato nel 2012/13 Mauro Icardi ha realizzato 144 reti giocando 6061 palloni tra Serie A e Ligue 1: la media di un gol ogni 42 tocchi è la migliore tra i giocatori dei Big-5 campionati europei con 1600+ palloni giocati nel ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ex centravanti e capitano dell’Inter Mauro, attualmente al Psg, èpiù. Lo svela una curiosa statistica di Opta: l’argentino, considerando tutti iche ha giocato e tutti i gol che ha realizzato dal 2012 (il suo esordio in A) ad oggi, segna un gol42toccati. Nessun altro calciatore che abbia giocato almeno 1600raggiunge medie tanto importanti. 42 – Dal suo esordio nel massimo campionato nel 2012/13 Mauroha realizzato 144 reti giocando 6061tra Serie A e Ligue 1: la media di un gol42 tocchi è la migliore tra i giocatori dei Big-5 campionati europei con 1600+nel ...

