Formia | il Consiglio comunale approva lo statuto per il progetto “Francigena Sud del Lazio”

Formia – Il Consiglio comunale di Formia, tra i punti all'ordine del giorno, ha approvato lo statuto per la costituzione della DMO (Destination Management Organization). Il territorio Formiano è attraversato dalla via Francigena, che è un'antica via di pellegrinaggio che collegava Canterbury a Roma, per proseguire verso sud esattamente a Santa Maria di Leuca, nel Salentino, per imbarcarsi in direzione Terrasanta. La Francigena ha ottenuto nel 1994 la certificazione di Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, con l'obiettivo di promuovere i valori comunitari ed europei, il dialogo interculturale, interreligioso, il turismo culturale e sostenibile. La Regione Lazio ha pubblicato l'avviso pubblico ...

