Domenica In, Massimo Ranieri si commuove: “La vita diventa dura senza di loro, ti manca la terra sotto i piedi” (Di domenica 2 gennaio 2022) Primo ospite del 2022 nel salotto di Domenica In è stato Massimo Ranieri. Il cantante e attore ha animato anche il capodanno di RaiUno dalle acciaierie di Terni e dopo la serata in musica con Amadesu, ha detto, “ho cenato con i miei amici e sono crollato. Ho passato il sabato in pigiama”. Ranieri ha raccontato a Mara Venier il suo libro, “Tutti i sogni ancora in volo”, e la sua volontà di far conoscere al pubblico, attraverso quelle pagine, anche i momenti più difficili o i fallimenti. Dall’avventura cominciata in America insieme a Sergio Bruni, quando aveva solo 13 anni, al Sanremo di Perdere l’Amore, Ranieri è artista iconico e molto amato. Nella lunga intervista si è lasciato andare anche a un momento di commozione parlando della mamma: “Non si può capire la mancanza di questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Primo ospite del 2022 nel salotto diIn è stato. Il cantante e attore ha animato anche il capodanno di RaiUno dalle acciaierie di Terni e dopo la serata in musica con Amadesu, ha detto, “ho cenato con i miei amici e sono crollato. Ho passato il sabato in pigiama”.ha raccontato a Mara Venier il suo libro, “Tutti i sogni ancora in volo”, e la sua volontà di far conoscere al pubblico, attraverso quelle pagine, anche i momenti più difficili o i fallimenti. Dall’avventura cominciata in America insieme a Sergio Bruni, quando aveva solo 13 anni, al Sanremo di Perdere l’Amore,è artista iconico e molto amato. Nella lunga intervista si è lasciato andare anche a un momento di commozione parlando della mamma: “Non si può capire lanza di questi ...

