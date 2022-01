Danimarca, voli interni 'verdi' entro il 2030 (Di domenica 2 gennaio 2022) Il governo danese punta ad eliminare i combustibili fossili per i voli nazionali entro il 2030: lo ha affermato durante il suo discorso di Capodanno la premier Mette Frederiksen, riconoscendo però che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Il governo danese punta ad eliminare i combustibili fossili per inazionaliil: lo ha affermato durante il suo discorso di Capodanno la premier Mette Frederiksen, riconoscendo però che ...

Advertising

telodogratis : Ambiente: premier Danimarca, voli interni ‘verdi’ entro 2030 - fisco24_info : Ambiente: premier Danimarca, voli interni 'verdi' entro 2030: Ma riconosce che le soluzioni non sono ancora disponi… - 1FABIUS : La #Danimarca renderà i #voli nazionali privi di combustibili fossili entro il 2030 ??@BBCNews? - fedora_mucci : @marioadinolfi si delocalizzi in Austria, Germania, Danimarca etc, prenda i suoi 2 biglietti e voli lì -