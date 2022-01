Calciomercato Genoa | Shevchenko esulta | pronto il colpaccio in attacco

Advertising

sportal_it : Andrea Conti, Genoa e Samp spiazzate da un'altra pretendente - serieAnews_com : ???? #Cagliari, l'obiettivo è una vecchia conoscenza della Serie A: #Ljajic. Ma occhio a #Spezia e #Genoa - sportli26181512 : Genoa, campionato e coppa: ecco la programmazione tv per le gare di gennaio: Nella prima giornata del 2022 la Lega… - infoitsport : Calciomercato Milan, Piccoli al Genoa complica i piani di Maldini - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Calciomercato Genoa, scatto da Dea: Miranchuk si avvicina ?? Scarica l’App gra… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa

Calciomercato.com

... dopo le visite mediche svolte ieri nella toccata e fuga in quei di Bergamo, la Dea si ritroverà con una pedina in più e una in meno: Miranchuk è ancora conteso dae Torino , i granata li ...16:30, DAZN e SKY - 21Giornata:- Spezia, domenica 9 gennaio, h. 18:30, DAZN e SKY - 22Giornata: Fiorentina -, lunedì 17 gennaio, h. 20:45, DAZN e SKY - 23Giornata:- Udinese , ...Il venezuelano è in trattativa con il Genoa, dove aveva fatto bene prima di trasferirsi alla Juve e poi nel Toro. Il centrocampista italiano è conteso dal Bologna e dal Cagliari ...Il terzino lascerà il Milan già a gennaio: a superare le genovesi, papabili principali fino a pochi giorni fa, sarebbe l'Empoli, secondo 'Tuttosport' ...