Uomini e donne, l’ex cavaliere annuncia le nozze con la fidanzata: «Mi hai reso l’uomo più felice del mondo» (Di sabato 1 gennaio 2022) Fiori d’arancio a “Uomini e donne”. Nicola Mazzitelli, ex cavaliere dello storico dating show di Maria De Filippi ha infatti annunciato dal suo account Instagram le prossime nozze con la sua fidanzata: «Mi hai reso – ha scritto sul social – l’uomo più felice del mondo» “Uomini e donne”, Nicola Mazzitelli si sposa l’ex cavaliere del trono over di “Uomini e donne” Nicola Mazzitelli ha annunciato su Instagram che presto sposerà la fidanzata. l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha dato l’annunciato dal suo account social. Da Instagram ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 1 gennaio 2022) Fiori d’arancio a “”. Nicola Mazzitelli, exdello storico dating show di Maria De Filippi ha infattito dal suo account Instagram le prossimecon la sua: «Mi hai– ha scritto sul social –piùdel» “”, Nicola Mazzitelli si sposadel trono over di “” Nicola Mazzitelli hato su Instagram che presto sposerà laprotagonista del dating show di Maria De Filippi ha dato l’to dal suo account social. Da Instagram ha ...

