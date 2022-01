Un capodanno con il caldo record, in montagna temperature folli: oltre 22° all'Acquerino (Di sabato 1 gennaio 2022) Firenze, 1 gennaio 2022 - I previsori del Lamma lo avevano annunciato: sarà un caldo anomalo. E soprattutto in montagna. Ma il 2022 è iniziato davvero in maneira folle, dal punto di vista ... Leggi su lanazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Firenze, 1 gennaio 2022 - I previsori del Lamma lo avevano annunciato: sarà unanomalo. E soprattutto in. Ma il 2022 è iniziato davvero in maneira folle, dal punto di vista ...

Advertising

RaiCultura : Concerto di Capodanno dal @teatrolafenice di Venezia in diretta su @RaiUno oggi #1gennaio alle 12.20 e su… - teatrolafenice : ?? Stasera per chi volesse, il Concerto di Capodanno lo replichiamo su @raicinque alle 18:15. Noi siamo sempre qui c… - rtl1025 : ??? Il #Capodanno di RTL 102.5 inizia alla grande con il sorriso e gli auguri in diretta di @LauraPausini! ?? Non p… - ricsallustio : @di_reddito Reddito una volta ci deliziavi con prelibatezze a Capodanno, una volta… - theGrassIs_Blue : RT @LoVeYoU3o0o__: capodanno col botto tra gente in pigiama, gente in quarantena, gente che si ubriaca con i genitori, gente che non ha nem… -