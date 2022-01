Dakar 2022, risultati prologo auto: Nasser Al-Attiyah trionfa davanti a Carlos Sainz! Loeb 5°, delude Peterhansel (Di sabato 1 gennaio 2022) Nasser Al-Attiyah ha vinto il prologo della Dakar 2022, il rally raid più estremo e prestigioso al mondo che si è aperto in questa giornata di Capodanno. Il qatarino si è imposto tra le auto, leggendo al meglio i 19 km di speciale (57% su sabbia, 33% su dune, 10% su terra) tra Jeddah e Ha’il e tagliando il traguardo col tempo di 10’56”. Si è trattato di un piccolo assaggio per i piloti che vanno a caccia del trionfo nel deserto dell’Arabia Saudita, un breve test per testare il terreno e tastare il polso agli avversari, cercando di trarre indicazioni importanti dalle proprie vetture. Il 51enne, affiancato dal navigatore andorrano Matthieu Baumel, ha dimostrato di trovarsi a sua agio con la Toyota e ha fatto capire di avere tutte le carte in regola per poter dare l’assalto alla quarta ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022)Al-ha vinto ildella, il rally raid più estremo e prestigioso al mondo che si è aperto in questa giornata di Capodanno. Il qatarino si è imposto tra le, leggendo al meglio i 19 km di speciale (57% su sabbia, 33% su dune, 10% su terra) tra Jeddah e Ha’il e tagliando il traguardo col tempo di 10’56”. Si è trattato di un piccolo assaggio per i piloti che vanno a caccia del trionfo nel deserto dell’Arabia Saudita, un breve test per testare il terreno e tastare il polso agli avversari, cercando di trarre indicazioni importanti dalle proprie vetture. Il 51enne, affiancato dal navigatore andorrano Matthieu Baumel, ha dimostrato di trovarsi a sua agio con la Toyota e ha fatto capire di avere tutte le carte in regola per poter dare l’assalto alla quarta ...

