Alessandro Basciano ci prova con Soleil e Sophie non reagisce bene (Di sabato 1 gennaio 2022) Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip si sta comportando come un gallo nel pollaio e dopo aver stuzzicato Jessica Selassié e baciato Sophie Codegoni, ieri sera ha flirtato con Soleil Sorge. E bacio fu… #GFVIPhttps://t.co/MBRopBBTJS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 1, 2022 Durante la serata di Capodanno, infatti, il tentatore e Sophie hanno fatto coppia fissa fra baci, balli e coccole, ma quando lei è andata a fumare in giardino lui ha iniziato a flirtare con la Sorge. "Me ne vado a fumare cinque minuti e inizi a fare lo scemo con le altre e cerchi di baciarle?", gli ha chiesto Sophie Codegoni. Lui, visibilmente alticcio, ha commentato: "Se tu stai con me non fai avvicinare le altre, non dai la possibilità a nessuna di avvicinarsi a me". "Devo farti da bodyguard?", ha ...

