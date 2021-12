Revisione auto | richiesta rimborso dal 3 gennaio | in che modo?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal prossimo lunedì 32022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha annunciato che si potrà trovare online la piattaforma che consentirà a tutti i cittadini la possibilità di richiedere ildella cifra di 9,95 euro in merito all’aumento della tariffa per ladei veicoli a motore e rimorchi che viene eseguita nei centri privati. Ricordiamo che tale aumento ha avuto inizio lo scorso 1 novembre 2021: glimobilisti che si sono recati in un’officinarizzata hanno dovuto pagare la cifra di 79,02 euro, aumentata rispetto ai precedenti 66,88 euro. Un aumento che non è stato per niente gradito dai proprietari dellee, per tal motivo, il Governo ha poi deciso di “regalare” unparziale per coloro che ...