La Juventus non molla l'idea Aubameyang: pro e contro dell'affare (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'attaccante piace ad Allegri, è esperto e può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Spaventano l'ingaggio e la Coppa d'Africa. Leggi su 90min (Di venerdì 31 dicembre 2021) L'attaccante piace ad Allegri, è esperto e può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Spaventano l'ingaggio e la Coppa d'Africa.

Advertising

romeoagresti : Contatto tra #Morata e il #Barça, con Xavi che apprezza lo spagnolo. Blaugrana disposti a parlare con la #Juventus… - GiovaAlbanese : La posizione della #Juventus su #Morata è più o meno questa: ad oggi è il centravanti titolare e non è in discussio… - MarcelloChirico : #Morata vorrebbe andare subito al @FCBarcelona_es ma la #Juventus nn lo libera, perché sarebbe obbligata ad acquist… - asrale17 : RT @Maestro73M: Cioè i romanardi, per la Juventus, hanno venduto 12.000 biglietti in più de quelli consentiti...fanno 6 cambi in una partit… - ManuDas44 : RT @AmalaTV_: ?? Lukaku “Sono andato via dall’Inter perché non mi hanno offerto il rinnovo. L’ho chiesto io e mi hanno detto di no e così so… -